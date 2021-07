Os depósitos têm prazo para entrega das cópias das Notas Fiscais para averiguação - Divulgação

Publicado 07/07/2021 11:00

Rio das Ostras - Nos últimos dias, a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon de Rio das Ostras realizou uma ação de fiscalização nos depósitos que comercializam Gás de cozinha (GLP) no Município. O objetivo é averiguar a aplicação do último reajuste concedido pela Petrobras.

A equipe solicitou aos depósitos a apresentação das cópias das notas fiscais de compra dos últimos 90 dias para verificar se o reajuste dos preços foi devidamente aplicado e evitar que o gás comprado antes do aumento seja oferecido ao consumidos com novos preços.

Os depósitos possuem prazo para apresentar as notas fiscais de compra sob pena de responderem processo administrativo passível de aplicação de multa. As notas fiscais estão sendo encaminhadas para o setor contábil do Procon para análise, o parecer deve sair em, no máximo, 10 dias.

“O principal intuito é impedir que abusividades sejam praticadas na venda de um produto tão essencial para os consumidores riostrenses”, disse o coordenador executivo, Dr. Rafael Macabu, que, tão logo esteja com o relatório da apuração, fará ampla divulgação dos resultados.