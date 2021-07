O veículo e o material apreendido foram levados para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde o fato foi registrado - Divulgação

O veículo e o material apreendido foram levados para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde o fato foi registradoDivulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 07/07/2021 07:00

Rio das Ostras - Nesta terça-feira (6), por volta das 20h, um veículo de cor prata, clonado, foi apreendido pela Polícia Militar de Rio das Ostras.

A 3ª CIA informou que os criminosos abandonaram o veículo e fugiram se jogando no mar da Praia do Abricó. Os policiais tentaram capturar os envolvidos mas, com pouca visibilidade, eles sumiram na água.



Também foram apreendidas duas armas, munições e quatro celulares. O veículo e o material apreendido foram levados para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde o fato foi registrado.