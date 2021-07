Prefeitura ampliou o número de vagas na Casa do Sorriso para atender pessoas em situação de rua - Divulgação

Prefeitura ampliou o número de vagas na Casa do Sorriso para atender pessoas em situação de ruaDivulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 20:05

Rio das Ostras - Os últimos dez dias têm sido de muito frio na região Sudeste. Até Rio das Ostras, conhecida por ser uma cidade de praia e sol, teve números baixos de temperatura. Para pessoas em situação de rua, mais do que nunca, é necessário ter um local aquecido para passar a noite. Por isso, a Prefeitura de Rio das Ostras ampliou o número de dormitórios na Casa do Sorriso para que mais usuários possam usufruir do espaço.

Com a chegada de novas beliches e colchões, agora são 35 leitos disponíveis com roupas de cama e travesseiros limpos. Além disso, na unidade mantida pela Secretaria de Assistência Social, é possível tomar banho quente e manter a higiene corporal em dia. Os usuários têm direito a duas refeições, jantar e café da manhã.

Publicidade

Para participar da Casa do Sorriso, é preciso fazer um cadastro no Centro Especializado de Assistência Social (Creas), na rua Araguaia, nº 150, no Balneário Remanso. Esta unidade é a porta de entrada para pessoas em situação de rua.