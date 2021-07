Sofia mostrou o seu talento cantando "Mercedes Benz", um clássico de Janis Joplin, logo no primeiro dia de audições às cegas - Divulgação/Artur Meninea/Gshow

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 13:41 | Atualizado 05/07/2021 13:44

Rio das Ostras - Sofia Farah , de nove anos, é a candidata Riostrense na edição 2021 do The Voice Kids, da TV Globo. A pequena tem ainda familiares em Conceição de Macabu e representa a Região dos Lagos no programa musical que agita as tardes de domingo.

Sofia mostrou o seu talento cantando "Mercedes Benz", um clássico de Janis Joplin, logo no primeiro dia de audições às cegas. No programa, virou todas as três cadeiras - Gaby Amarantos, Michel Teló e Carlinhos Brown. "Eu estou impactada!", revelou Gaby. A cantora Paraense continuou os elogios. "Eu tô muito impressionada com essa personalidade vocal, você é o tipo de voz, de pessoa, que me toca, que me inspira, que é diferente. Fico imaginando onde você pode chegar", finalizou.

O técnico do programa, Michel Teló, também não poupou elogios. "Cada passo, cada frase, cada falsete e cada nota que ela veio fazer, com 9 anos de idade, isso é uma coisa de Deus, isso é maravilhoso, você é muito talentosa, é muito bonito poder estar aqui, poder te assistir e ver que você é ousada, você é genuína e você sabe o que quer".

Antes de escolher para qual time iria, Sofia explicou no palco da atração a sua relação com a música, e afirmou que a veia artística vem de família. Farah comentou ainda que se despertou pela música ao assistir uma peça de teatro." Quando chegou a vez de uma menina, eu olhei pra ela e vi uma voz maravilhosa. Isso me inspirou a cantar. Até hoje eu canto porque gosto. Eu sinto vontade de cantar o tempo todo", disse sorridente.

Sofia decidiu entrar para o time do Carlinhos Brown e explicou a decisão. "Quando eu assistia ao The Voice, o via como um homem sábio, porque eu também gostava da roupa dele, de toda a criatividade que botava naquela roupa. Sempre achei que ele era sincero com as outras crianças e quero que seja comigo também. Por isso que eu quis escolher ele", frisou a pequena, cuja audição foi um dos vídeos mais vistos na plataforma Globoplay. "Eu espero que ele me ensine tudo o que tem pra dar. Que ele me ajude com tudo, seja sincero. Se tiver errado ou não. Também espero que a gente possa conversar porque eu sempre quis conhecê-lo", afirmou ainda.

Ainda no palco do The Voice Kids, Farah afirmou que foi incentivada pela mãe a cantor rock. Sofia foi questionada por Gaby Amarantos sobre os motivos de ter escolhido o estilo musical. "Esse é o meu lance!", disparou.

Em Rio das Ostras, Sofia Farah fez diversas apresentações em escolas e formaturas, além de ter sido uma das atrações do Festival de Frutos do Mar. Farah também chegou a vencer o Kids Music Festival do Município, uma competição musical local.

A pequena mostra a sua rotina pelo Instagram @sofiafarahoficial, inclusive a sua animação para as próximas edições do The Voice Kids.