Nove pontos foram disponibilizados para o Projeto Livros LivresDivulgação

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 13:12 | Atualizado 03/07/2021 13:15

Rio das Ostras - O hábito da leitura entre os moradores já é uma realidade em Rio das Ostras. E a maior prova disso é o número de livros que foram disponibilizados à população no Projeto Livros Livres, da Fundação de Cultura: mais de duas mil publicações. Para dar continuidade a essa viagem literária, a Fundação aumentou o número de espaços onde o público pode pegar, trocar e doar livros para nove pontos na Cidade e inicia uma Campanha de Doação de Livros para conseguir ampliar o acervo do Projeto.

Os interessados em contribuir com a cultura do Município e que quiserem doar os livros podem ligar para a Fundação de Cultura no telefone 2764-7676 ou 2764-7115 ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp (99846-1197), que uma equipe vai buscar os livros após devido agendamento. Quem preferir, pode fazer a entrega na sede da Fundação, que fica na Avenida Cristóvão Barcelos, 109, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Serão aceitos livros de qualquer gênero literário, menos os livros didáticos.

De acordo com a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Regis, a participação da população é importante para que o Projeto alcance um maior número de pessoas. “Desde a implementação do Projeto, no final de janeiro, já disponibilizamos mais de dois mil livros. Isso mostra que as pessoas estão lendo mais e adquirindo cultura, cumprindo o propósito inicial da iniciativa. Para darmos continuidade e atingirmos um maior número de pessoas, pedimos que as doações não parem”, falou a presidente.

Outra forma da população contribuir é cuidar e preservar as estantes que estão ao ar livre. “Tendo em vista que os livros estão sendo disponibilizados de forma gratuita, é preciso que as próprias pessoas, que são as maiores beneficiadas, fiscalizem e cuidem dos livros para que mais pessoas tenham oportunidade de ler as obras que estarão disponíveis. Este é um projeto de todos nós”, lembrou a presidente.

PROJETO LIVROS LIVRES – O objetivo do Projeto é incentivar, cada vez mais, o hábito da leitura na população. Para isso, a Fundação instalou pequenas instantes ao ar livre em pontos de ônibus, com livros dos mais variados gêneros e autores para a população poder pegar, trocar e doar.

Os pontos onde estão instaladas as estantes são:

- Rocha Leão (próximo ao Centro Ferroviário de Cultura)

- Cantagalo (Praça Waldemar Alves Barcelos)

- Âncora (em frente a 3ª Cia da Polícia Militar)

- Loteamento Atlântica (dois pontos em frente à sede da Prefeitura, um em cada sentido)

- Jardim Mariléa (em frente a Padaria Rosa de Saron)

- Centro (Praça José Pereira Câmara)

- Centro II (em frente ao Shopping Holiday)

- Jardim Bela Vista (em frente à UFF)