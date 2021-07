Grávidas e puérperas serão imunizadas na proxima 2ª e 5ª feira - Divulgação

Grávidas e puérperas serão imunizadas na proxima 2ª e 5ª feiraDivulgação

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 11:21 | Atualizado 03/07/2021 11:24

Rio das Ostras - Na próxima semana, grávidas, puérperas (mulheres que tiveram bebê há até 45 dias) e lactantes (mulheres que estão amamentando) – a partir de 18 anos de idade - vão receber a 1ª dose da vacina contra Covid-19 em Rio das Ostras.

A vacinação desse público acontece na segunda-feira, dia 5/07, e na quinta-feira, 8/07, das 9h às 16h, em quatro polos na Cidade, conforme as informações abaixo.

Publicidade

DOCUMENTAÇÃO – As mulheres devem estar atentas à documentação necessária para receber a vacina:

GESTANTES: documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS, comprovante de residência e prescrição médica indicando a vacinação após avaliação individualizada;

Publicidade

PUÉRPERAS: documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS, comprovante de residência, prescrição médica indicando a vacinação após avaliação individualizada e certidão de nascimento da criança comprovando o puerpério;

LACTANTES: documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS, comprovante de residência, Certidão de Nascimento da criança e declaração do profissional da saúde que acompanha o lactente (a criança) confirmando a lactação.

Publicidade

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 – 1ª DOSE

5/07 e 08/07 – Segunda e Quinta

Publicidade

Horário: 9h às 16h

Público-alvo: Grávidas, puérperas e lactantes (mulheres que estão amamentando) – a partir de 18 anos

Publicidade

Locais:

· Posto de Saúde do Âncora (ESF Âncora) – Rua das Acácias, 615 - Praia Âncora

Publicidade

· Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros – Rua Nova Friburgo, s/nº - Jardim Marilea

· Colégio Municipal Profª América Abdalla – Rua Carlos Viana, s/nº - Nova Esperança

Publicidade

· Escola Municipal Rio das Ostras – Rua Santa Catarina, s/nº - Cidade Praiana