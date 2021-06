As buscas nesta terça-feira, dia 29, se encontram concentradas próximas ao local que ela desapareceu. - Foto: Arquivo Pessoal.

RIO DAS OSTRAS - As buscas pela menina de cinco anos, que foi arrastada pelas ondas do mar, na Praia do Mar do Norte, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, entraram no terceiro dia, nesta terça-feira (29). Equipes do Corpo de Bombeiros atuam com auxílio de mergulhadores, drones, jet-skis e quadriciclos, segundo informou o comandante do 9º Grupamento de Bombeiros Militar (9º GBM), tenente-coronel Marcos Neiva.A menina, identificada como Pérola, brincava com outra criança na areia, próximo ao mar, por volta das 16h deste domingo (27), quando uma forte onda e arrastou as duas crianças. Familiares relataram que um amigo ainda segurou as crianças, mas infelizmente Pérola escapou e acabou desaparecendo nas ondas. De acordo com a Defesa Civil, ela estava acompanhada dos pais em um passeio de rotina pelo Balneário das Garças no momento do incidente.Muito emocionado, o pai da criança gravou um vídeo e publicou nas redes sociais nesta terça, pedindo para que banhistas de Rio das Ostras, Macaé e região, olhem atentamente para o mar e o ajudem a encontrar a filha (assista abaixo).