Por meio de vídeos, será possível participar de diferentes oficinas de artesanato ao longo da semanaDivulgação

Publicado 28/06/2021 23:48

Rio das Ostras - Os vídeos das contrapartidas dos beneficiados com o auxílio da Lei Aldir Blanc continuam sendo uma forma de entretenimento e conhecimento neste período de pandemia. A programação da semana de 28 de junho a 4 de julho vai contar com muito artesanato. É bom lembrar que os vídeos serão postados, sempre às 10h, na página da Fundação Rio das Ostras de Cultura no Facebook ( www.facebook.com/frcriodasostras1997 ).

Na segunda, dia 28, a artesã Léia Maria Osório vai apresentar uma oficina de Suporte de Copo, onde o participante irá aprender a confeccionar uma das peças mais simples para uso no seu dia a dia. Na quarta-feira, dia 30, Cristina Ferreira ministra uma aula de garrafa pintada. O objetivo é produzir uma pintura de flor em garrafa, transformando um objeto simples em uma peça de decoração que o aluno poderá fazer tanto para presentear quanto para vender. “Vamos ver como é possível reutilizar as garrafas criando peças lindas. Para essa peça, é possível utilizar qualquer garrafa de vidro e escolher as cores de sua preferência, deixando fluir a imaginação”, informou Cristina.

Quem quiser aprender a fazer uma caixinha de bijuterias muito elegante, não pode perder a oficina de Decupagem em Caixa de MDF que a artesã Denise Carvalho vai ministrar no vídeo de sexta, dia 2 de julho. “A ideia é fazer uma caixinha charmosa que você pode usar ou presentear alguém. Espero que gostem da aula. Vamos lá?”, convidou.

Encerrando a semana, no domingo, dia 4, o artesão Luis Antonio Bento vai ensinar, em sua oficina, a fazer uma bolsa com costura exposta com zíper costurada com tiras finas de couro.