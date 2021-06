Percorrendo brevemente a trajetória das tecnologias da comunicação desde os mitos e da filosofia grega até a revolução da internet, o autor comenta os episódios fundamentais da cultura, como o Iluminismo - Divulgação

Publicado 29/06/2021 08:00

Rio das Ostras - O jornalismo brasileiro passou por grandes mudanças a partir das Jornadas de Junho de 2013. Com o livro “A origem da Mídia Ninja no discurso dos jornalistas”, Marcello Riella Benites aponta possíveis causas dessas transformações, que incluem o fortalecimento das narrativas midiáticas independentes e as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs).



Marcado para esta terça, 29, às 18h, pelo YouTube, o lançamento, que conta com o apoio da Fundação Rio das Ostras de Cultura, terá mesa-redonda com o autor, que é mestre e doutorando em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), de Campos de Goytacazes (RJ).



Formado pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO / UFRJ), Benites mora em Rio das Ostras e tem contribuído com as lutas e reflexões sobre o exercício da profissão nesta cidade e nos arredores. Jornalista concursado da Assessoria de Comunicação da Câmara de Macaé, membro atuante do Coletivo de Jornalistas de Macaé e Região, o autor integra o Grupo de Pesquisa em Comunicação Regional da Faculdade Salesiana.



Com quase 30 anos de experiência profissional, ele teve coragem de olhar o próprio ofício de forma crítica. Ao mesmo tempo que mostra a identidade frágil da categoria, comprova que é possível reinventar o jornalismo, conciliando antigos e novos tipos de narrativas. O livro, no entanto, não é apenas para iniciados no tema, mas atraente e acessível a todos os interessados.



“Benites, com um texto fluido e bem construído, traz uma importante contribuição ao debate sobre as narrativas midiáticas independentes. O livro não só lança luz sobre questões em torno da crise de identidade do jornalismo



profissional, mas também dá pistas para entendermos o atual momento”, explica o jornalista e professor da Uerj e UFRJ, Marcelo Kischinhevsky, na apresentação da obra.



MÍDIA NINJA – Tudo parte de um questionamento: como os jornalistas formados e atuantes nos veículos tradicionais receberam, em 2013, a grande novidade das narrativas independentes, em especial da Mídia Ninja? A partir de artigos publicados no site Observatório da Imprensa, pioneiro na crítica da mídia no país e naquele período ainda liderado por Alberto Dines (1932-2018), a publicação analisa o discurso desses profissionais sobre os "Ninjas".



Com base na Análise de Discurso (AD) de origem francesa, o pesquisador mostra como os jornalistas receberam as novidades trazidas pela Mídia Ninja. E faz isso de forma didática, possibilitando que todos possam entender o assunto. O livro, aliás, oferece um primeiro aceno introdutório à AD, metodologia que une marxismo, linguística estrutural e psicanálise.