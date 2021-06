Foram recolhidos quase 300 quilos de lixo nas praias da Cidade - Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 07:00

Rio das Ostras - Neste sábado, dia 26 de junho, Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, participou da Semana Nacional da Limpeza dos Mares. Com a ajuda de dezenas de voluntários, um mutirão recolheu cerca de 300 quilos de lixo da orla de diversas praias do Município.

Além da Prefeitura, a ação de limpeza contou com o apoio do Rotary Club de Rio das Ostras, Tayra Eco Parque, Ecosurf, Tayra Eco Run e Sea Shepherd. Ao todo, o mutirão percorreu o circuito de oito praias da Cidade.

PROJETO MAR SEM LIXO - A ação integra o Projeto Mar Sem Lixo. A iniciativa realiza, na Região dos Lagos, um trabalho de educação ambiental, identificação e controle do lixo marinho por intermédio de mutirões de limpeza de praias e palestras, em parceria com as comunidades locais, escolas, associações esportivas, prefeituras, instituições privadas e públicas.

Em suas ações, o Projeto busca não somente limpar as praias, mas orientar os frequentadores da importância de recolher os seus resíduos.