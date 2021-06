Curso foi promovido pelo Instituto de Proteção Ambiental Nacional - Foto: Divulgação

Curso foi promovido pelo Instituto de Proteção Ambiental NacionalFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 12:00

ARRAIAL DO CABO – Agentes da Guarda Marítima Ambiental de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, receberam o diploma do curso de especialização em operações ambientais. A cerimônia para a entrega do diploma aconteceu nessa sexta-feira (18), e foi realizada na Câmara Municipal.

Segundo a Prefeitura, o curso foi promovido pelo Instituto de Proteção Ambiental Nacional e garante graduação dos agentes em resgate aquático, em ambiente de floresta, primeiros socorros e ainda a capacitação para lidar com animais peçonhentos.