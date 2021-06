O Centro de Qualificação Profissional fica na Rua do Engenheiro, em frente a principal rótula da ZEN - Divulgação/Celso Ávila

O Centro de Qualificação Profissional fica na Rua do Engenheiro, em frente a principal rótula da ZENDivulgação/Celso Ávila

Publicado 29/06/2021 14:00

Rio das Ostras - Para dar mais conforto aos servidores e melhorar a qualidade do atendimento ao público, o Distrito Industrial Municipal Zona Especial de Negócios de Rio das Ostras (ZEN) tem novo local de administração e recepção do público.

O atendimento está de mudança para o Centro de Qualificação Profissional, que fica localizado na Rua do Engenheiro, lote 9C, quadra F, em frente à principal rótula da ZEN.

Enquanto são concluídas as adaptações estruturais, o trabalho está acontecendo nos dois lugares – no escritório às margens da RJ-106, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e já no Centro de Qualificação Profissional, das 9h às 15h.

Também funciona na ZEN parte do Departamento de Petróleo e Gás da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

