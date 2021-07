Vanderlei Rocha era apontado pela polícia como autor de várias práticas ilícitas na localidade e como atual gerente do tráfico. - Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Por Bertha Muniz

Publicado 01/07/2021 09:04 | Atualizado 01/07/2021 09:08

RIO DAS OSTRAS - Um homem morreu, durante um confronto com a Polícia Militar (PM), na noite desta quarta-feira (30), no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras. Ele era apontado pela polícia como autor de várias práticas ilícitas na localidade e como atual gerente do tráfico.

A ação foi deflagrada pelas equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), após denúncias anônimas dando conta que elementos ligados à uma facção criminosa estavam armados na Estrada das Corujas aterrorizando moradores e impondo a lei do tráfico no local, com toque de recolher.

Segundo a PM, agentes incursionaram a localidade, quando se depararam com vários suspeitos armados e uma troca de tiros foi iniciada. Após o cessar fogo, um deles, identificado como Vanderlei Rocha, vulgo “Lelei”, foi encontrado ferido e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Ele estava sem documentos, o que impossibilitou a identificação completa. No local do confronto foram apreendidos uma pistola, um carregador e 10 munições de calibre 9mm. A ocorrência foi registrada na 128ª Delegacia Policial (128ª DP) e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.