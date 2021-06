Segundo depoimento, a vítima ficou mais de três horas solicitando socorro, sem sucesso. - Reprodução

Por iG

Publicado 23/06/2021 09:23 | Atualizado 23/06/2021 12:52

Um homem chamado de Brendo foi espancado, na última terça-feira (22), próximo ao autódromo de Campo Grande - às margens da BR-262 - por sua semelhança com o serial killer Lázaro Barbosa. Segundo seu depoimento ao Corpo de Bombeiros - que realizou seu resgate - a vítima ficou mais de três horas solicitando socorro, sem sucesso. As informações são da Campo Grande News.

Ao ser questionado, Brendo apresentou documentos aos policiais e informou pontos de Campo Grande onde esteve nos últimos dias, o que descarta qualquer possibilidade de Brendo ser Lázaro - mesmo com a aparência similar.

Segundo o rapaz, ele foi sequestrado próximo ao bairro Tiradentes por quatro pessoas encapuzadas. Ao entrar no carro, foram direto para as proximidades do autódromo - local onde foi espancado com pedaços de pau.



Após o ataque, Brendo solicitou socorro de transeuntes na rodovia e ninguém parou para ajudá-lo. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate da vítima e o encaminhou à Santa Casa. Segundo a Polícia Militar, o homem possui histórico criminal por roubo.



15º dia de buscas

Nesta quarta-feira, 23, as buscas pelo serial killer do DF chegam ao 15º dia consecutivo sem resultados. Ao todo, mais de 270 policiais atual na caça ao foragido, além de cães farejadores, helicópteros, drones e a cavalaria. Lázaro é suspeito de assassinar uma família de quatro pessoas em Ceilândia, no Distrito Federal no dia 9 de junho.

Na noite desta terça-feira, houve a denúncia de uma troca de tiros envolvendo o caseiro de uma chácara em Cocalzinho de Goiás. Um homem teria tentado arrombar a porta da chácara e o caseiro reagiu a tiros. O invasor, por sua vez, teria atirado também.

A corporação acredita que Lázaro esteja no local e, por isso, intensificou as buscas. Ao chegar ao local, no entanto, a polícia não encontrou o criminoso responsável pela tentativa de invasão e retornou para a base de comando.