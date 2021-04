O caso aconteceu em Francisco Beltrão, no Paraná, supostamente após uma discussão entre os dois Reprodução

15/04/2021

Rio - Nesta terça-feira, um homem acelerou o carro enquanto uma mulher estava se segurando no capô do veículo. O caso aconteceu em Francisco Beltrão, no Paraná, supostamente após uma discussão entre os dois. A princípio, o caso foi recebido pela Policia Civil, na Delegacia da Mulher da cidade, como violência doméstica.

No vídeo, compartilhado nas redes sociais, é possível ver a mulher se segurando no capô enquanto o carro continua em movimento. Confira:



EX MARIDO TENTA ATROPELAR MULHER E CARREGA ELA AGARRADA NOS LIMPADORES DO CAPÔ POR VARIAS QUADRAS



AGORA DE MANHA EM FRANCISCO BELTRAO



EU TO CHOCADA pic.twitter.com/2dqKHkqXpF — cafe con isadora (@cafeconizzy) April 13, 2021

Segundo o programa Balanço Geral, da TV Record, o homem divulgou um texto dando a sua versão do acontecido. Ele conta que a mulher em cima do carro é sua ex-namorada e que a discussão teria acontecido porque ela não aceita seu relacionamento atual. "Eu ofereci pra ir no banco do carona. Foi em cima porque quis. Eu só segui o meu caminho", escreveu.

A delegada responsável pelo caso, Emanuelle Baggio, afirmou que o carro foi apreendido e encaminhado à delegacia para passar por uma perícia. Após ser atendida em um hospital, a vítima prestou depoimento, no qual solicitaram que ela passasse pelo IML para checar possíveis lesões corporais. O motorista do veículo ainda não prestou depoimento.