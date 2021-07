O CEASP é o maior centro privado de abastecimento do Brasil e está sendo finalizado às margens da Rodovia, em São Pedro da Aldeia - Divulgação/Gustavo Scarambone

Publicado 06/07/2021 20:13 | Atualizado 06/07/2021 20:29

Rio das Ostras - Um marco para a geração de trabalho e renda em São Pedro da Aldeia. Os sócios-empreendedores do CEASP, o maior centro privado de abastecimento de alimentos do Brasil, assinaram, na noite da última quarta-feira, dia 30, termo de convênio com a Prefeitura, para viabilizar postos de trabalho para a população. A partir da próxima semana, as vagas serão divulgadas pela Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Pesca, que será a responsável por cadastrar os currículos e fazer a pré-seleção dos candidatos.

“Esse termo de convênio é uma espécie de PPP – Parceria Público Privada, cujo objetivo é a promoção de emprego e renda para a região, em especial para a população do município onde está localizado o CEASP. Para nós é muito gratificante ter a Prefeitura como a ‘porta de entrada’ no processo seletivo, pois além de possuir uma equipe extremamente qualificada, conhecedora do perfil dos moradores e capaz de fazer a pré-seleção para encaminhar ao centro de abastecimento, é capitaneada pelo Fábio do Pastel, prefeito que sempre se posiciona de forma sensível e proativa para o acolhimento das principais demandas de São Pedro da Aldeia”, declarou Gustavo Scarambone, um dos sócios-empreendedores do CEASP.

Para o prefeito Fábio do Pastel, a assinatura do termo de cooperação com os representantes do CEASP marca mais um passo para a geração direta de novos empregos na nossa cidade. “Serão 800 vagas de emprego para a população aldeense. Estou muito contente por trazer essa notícia para os nossos moradores. Receber o Centro de Abastecimento no município facilitará não só a vida de quem é comerciante na região, como também dos consumidores que compram a varejo”, relatou.

Em princípio, as vagas de eletricista, bombeiro hidráulico e civil, específicas para atendimento à administração do CEASP, já estão disponíveis para a pré-seleção da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Pesca. Após essa etapa, os pré-selecionados serão encaminhados ao Centro de Abastecimento para a seleção definitiva. As demais vagas serão divulgadas gradativamente pela Prefeitura. Interessados devem procurar diretamente a Secretaria para mais informações.

Vale destacar que os postos de trabalho serão viabilizados, em sua maioria, pelos locatários de boxes e lojas do CEASP, sem qualquer participação da administração do Centro de Abastecimento. Os empresários interessados em divulgar as vagas disponíveis podem também procurar a Secretaria Municipal da Prefeitura para cadastrar as necessidades e obter ajuda para a seleção.

EMPRESAS BENEFICIADAS - Gustavo Scarambone ressalta que as empresas de engenharia e construção civil da região também podem ser beneficiadas nessa etapa final da edificação do CEASP, pois os locatários precisarão realizar obras e melhorias dos espaços locados no empreendimento. Os proprietários interessados também devem procurar a Secretaria de Agricultura e Trabalho para cadastrarem suas empresas e, assim, viabilizarem sua disponibilidade aos locatários.

Participaram da cerimônia de assinatura do Termo de Convênio outros dois sócios-empreendedores do CEASP, Ivan Andrade e Paulo Machado, além do secretário de Agricultura, Trabalho e Pesca, Thiago Ribeiro, a diretora de Trabalho e Renda, Vanusa de Arruda, e o secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior.