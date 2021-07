Mais de 5 mil doses chegaram para continuar a imunização contra a COVID-19 no Município - Divulgação/Celso Ávila

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 20:49

Rio das Ostras - A vacinação contra a Covid-19 segue avançando conforme novas doses chegam em Rio das Ostras e a esperança cresce para que em breve todos sejam imunizados. Nesta terça-feira, dia 6, o Município recebeu da Secretaria de Estado de Saúde mais 5476 doses de imunizantes da Astrazeneca, Pfizer e Janssen.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, desse total recebido, 1596 vacinas da Pfizer serão utilizadas para fazer a aplicação da primeira dose em gestantes, puérperas e lactantes.

As 1910 doses da Astrazeneca serão usadas para dar sequência à aplicação da 2ª dose dos que já têm agendamento no cartão de vacina e as 1970 vacinas da Janssen, de dose única, serão aplicadas na população em geral, de acordo com o calendário publicado semanalmente.

ORIENTAÇÕES E PROTOCOLOS – As etapas de todo o processo de vacinação com indicação dos grupos seguem os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO - O Município segue esta semana com a imunização contra a Covid-19 do público em geral e gestantes, puérperas e lactantes

Nesta terça-feira, dia 6, até às 16h, está sendo vacinado o público em geral com 49 anos. Na quarta-feira, 7, os moradores de 48 anos.

Quinta-feira, dia 8, será mais um dia de vacinação das gestantes, puérperas e lactantes, com idade até 18 anos.

Já na sexta-feira, 9, recebem a 1ª dose de vacina os moradores de 47 anos.

A vacinação acontece em quatro polos da Cidade, das 9h às 16h. Veja os endereços abaixo.

DOCUMENTAÇÃO - Para se imunizar o público em geral precisa apresentar documento de identificação com foto (Identidade, Carteira Nacional de Habilitação), CPF ou Cartão do SUS e comprovante de residência em Rio das Ostras.

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19- 1ª DOSE

Horário: 9h às 16h

06/07- terça-feira

Público- alvo- Público em Geral de 49 anos

07/07- quarta-feira

Público- alvo- Público em Geral de 48 anos

08/07 – quinta-feira

Público- alvo- Gestantes, puérperas e lactantes

09/07- sexta-feira

Público- alvo- Público em Geral de 47 anos



LOCAIS DE VACINAÇÃO:

Posto de Saúde do Âncora (ESF Âncora) – Rua das Acácias, 615 – Praia Âncora

Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros – Rua Nova Friburgo, s/nº – Jardim Marilea

Colégio Municipal Profª América Abdalla – Rua Carlos Viana, s/nº – Nova Esperança

Escola Municipal Rio das Ostras – Rua Santa Catarina, s/nº – Cidade Praiana