Comandado pelo mestre de cerimônias Edu Borges, o Show Time terá mais cinco comediantes: Cauê Marrom, Victor Djavan, Gustavo Teixeira, Thiago Tamazelli e Ronald Duarte - Divulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 07/07/2021 08:00

Rio das Ostras - O evento Vem Rio de Graça promete tirar boas gargalhadas do público riostrense neste final de semana. A estreia da primeira noite de humor será neste sábado (10), em Costa Azul, com entrada franca.

Comandado pelo mestre de cerimônias Edu Borges e mais 5 comediantes, sendo: Cauê Marrom, Victor Djavan, Gustavo Teixeira, Thiago Tamazelli e Ronald Duarte; o Show Time está marcado para às 21h.

O comediante e apresentador Edu Borges, comentou que está muito feliz em retornar à cidade a convite de influenciadores locais.

“O primeiro motivo de voltar à Rio das Ostras, veio a convite da página Alô Rio das Ostras, onde fui chamado para apresentar um programa de bate papo presencial, com transmissão ao vivo nas redes sociais. Então, resolvi aproveitar a oportunidade e criar esse ‘teste de piadas’. Fiz a proposta ao estabelecimento e deu tudo certo”, explicou Edu, que é dirigido pelo humorista Iran Thieme, o 'Santos' do canal SBT.

O produtor e humorista, ressaltou que esse tipo de evento dá oportunidades para novos humoristas se apresentarem, talvez, pela primeira vez:

- Hoje, na posição de Assessor de Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro, vejo esse tipo de 'mini show’ com bons olhos, pois, além dos artistas, também incentivamos quem produz. Visto que o setor da Cultura foi o primeiro e mais afetado pela pandemia, pontuou Edu Borges, completando que o estabelecimento estará com espaço limitado, seguindo todas as medidas de segurança.

A atração será na hamburgueria Huios Burguer, que fica na Av Governador Roberto Silveira, 1070. A abertura da casa será às 19h. A recomendação da produção é que todos que gostam de humor, cheguem cedo para garantir sua mesa. A pretensão é que no futuro, o local vire um Point de Comédia na região, com atrações quinzenais.

O evento seguirá todas as normas sanitárias de Saúde e Segurança, como o uso obrigatório de máscara, disponibilidade de álcool gel e distanciamento, previsto em Decreto Municipal.

Comércios e imprensa local são apoiadores do evento, como: Huios Burguer, Casa das Carnes Boitique, Supermercado Azul, Gama Delivery, Alô Rio das Ostras, Portal Cidade 24h, Causar Comunicação e Rádio 104,9.