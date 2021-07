Suspeito é preso com drogas em mangue no bairro Liberdade em Rio das Ostras - Divulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 07/07/2021 14:00

Rio das Ostras - Após denúncia anônima de que homens estavam vendendo drogas no bairro Liberdade em Rio das Ostras, a equipe da 3ª CIA procedeu ao local e ao vasculhar na beira de um mangue, flagrou um suspeito agachado com uma sacola na mão.

Segundo a Polícia Militar, ao ser revistado pela guarnição foi constatado que se tratava de material entorpecente onde continham 38 sacolés de cocaína de R$5, nove buchas de maconha de R$15, quatro Skank de R$25 e cinco buchas de maconha de R$20. Ao vasculhar a área próxima ao mangue, a polícia localizou mais 154 pinos de cocaína. O registro foi feito na 123ªDP onde o suspeito permaneceu preso à disposição da justiça.

Em Rio Dourado, a PM prendeu um homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Em deslocamento em Rio Dourado, a equipe teve atenção voltada para um elemento em atitude suspeita. Durante a abordagem a polícia encontrou oito pinos de cocaína e R$ 30,00 em dinheiro. Para a PM, o suspeito informou que traficava no local há duas semanas e que seria responsável por uma arma de fogo, escondida no trilho do trem, um revólver calibre 32. O material apreendido e o homem foi encaminhados para a 128ª DP em Rio das Ostras.