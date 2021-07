os víideos são postados na página da Fundação Rio das Ostras de Cultura, no Facebook - Divulgação

os víideos são postados na página da Fundação Rio das Ostras de Cultura, no FacebookDivulgação

Publicado 16/07/2021 19:20 | Atualizado 16/07/2021 19:24

Rio das Ostras - Quem quiser aprender novos dotes culinários, ouvir um bom som ou ter aulas de artesanato sem sair de casa, deve ficar atento aos vídeos das contrapartidas dos beneficiados pela Lei Aldir Blanc programados pela Fundação de Cultura para a semana de 19 a 25 de julho. É importante lembrar que os vídeos serão postados sempre na página da Fundação Rio das Ostras de Cultura no Facebook ( https://www.facebook.com/frcriodasostras1997 ), sempre às segundas, quartas, sextas e domingos, a partir das 10h.

A semana começa na segunda, dia 19, com a aula que vai ensinar a rechear e decorar cupcakes, com a professora Aline Bastos. Na quarta, dia 21, o tema do vídeo é “Garage – Ideias e Produções”, onde o músico Remy Gillet interpreta a música “Pensando Bem”, de Marco Jabu. Na sexta, dia 23, o artesanato chega com tudo. A artesã Marcia Camargo vai promover uma aula de corte e costura e mostrar como fazer uma nécessaire. Encerrando a semana, o vídeo da artesã Gabrielle Balonequer vai ensinar as pessoas a confeccionarem laços boutique duplo com chuva de pérolas.

Publicidade

Fiquem atentos porque a Cultura não para em Rio das Ostras.