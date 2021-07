A Secretaria de Assistência Social começou a distribuir os kits de higiene à comunidade do Âncora - Divulgação

Publicado 13/07/2021 13:32

Rio das Ostras - Começou nesta sexta, dia 9, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras Norte) a campanha “O cuidado é seu, a proteção é para todos” com a distribuição de Kits contendo material de higiene e limpeza, palestras com a Defesa Civil e orientação sobre os cuidados básicos com a higiene.

Cerca de 125 integrantes da Casa da Criança e do Centro Integrado de Convivência “Aprendiz de Futuro”, localizados no Âncora, levaram para casa além dos kits de higiene, atividades pedagógicas sobre as formas de contágio e disseminação do novo coronavírus. A entrega aconteceu no Centro de Referência de Assistência Social, Cláudio Ribeiro (CRAS Norte) em momentos distintos e com grupos alternados para não haver aglomeração.

A campanha tem o objetivo de conscientizar as famílias em vulnerabilidade social, atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV visando à prevenção, proteção e combate à COVID-19.

Na oportunidade, agentes da Defesa Civil ministraram palestra orientando a comunidade levando o projeto “Defesa Civil na Comunidade”, em parceria com a Secretaria de Assistência Social. Eles fizeram orientação sobre situações de calamidade pública a fim de desenvolver uma cultura de prevenção e cuidados com o meio ambiente, já que a localidade está mapeada como área de risco.

Entre os temas estavam o cuidado com a higiene pessoal em tempos de pandemia; orientação sobre períodos chuvosos e a entrega de cartilhas sobre o tema.

Nos dias 15 e 22 de julho acontecerão mais duas entregas, no Cras Sul e no CIC de Nova Esperança, respectivamente.

“Essa campanha é mais uma ação para o enfrentamento à Covid-19 e pretende colaborar com mais informação e apoio às famílias atendidas pela assistência social. O trabalho conjunto com a Defesa Civil amplia a possibilidade de orientação e cuidado com a comunidade. Agradecemos a todos os parceiros que colaboraram com essa ação e ajudaram a assistência a realizar o trabalho junto à comunidade”, relatou Eliara Fialho, secretária de Assistência Social de Rio das Ostras.

Para o Coordenador da Defesa Civil, Jorge Mazzo, o projeto tem como objetivo orientar e capacitar as pessoas para desenvolver a cultura de prevenção e cuidado com o meio ambiente.

“Este projeto vem da necessidade de se trabalhar em ações preventivas junto à população que reside nas áreas mais vulneráveis de Rio das Ostras. Acreditamos que o trabalho preventivo minimiza o risco de desastres e torna a sociedade mais resiliente”, contou Mazzo.