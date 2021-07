Homem é morto com pelo menos 10 facadas no coração em Rio das Ostras/RJ. - Foto: Reprodução.

Homem é morto com pelo menos 10 facadas no coração em Rio das Ostras/RJ. Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/07/2021 17:40 | Atualizado 09/07/2021 17:42

RIO DAS OSTRAS - Um homem foi encontrado morto com cerca de dez facadas no coração, na manhã desta sexta-feira (9), em Cantagalo, na zona rural de Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Segundo a Polícia Militar (PM), uma guarnição foi acionada para verificar um homicídio na Estrada Califórnia, próximo ao bar da Amizades e a linha férrea.



No local, encontram Renato Viana, de 54 anos, já sem vida. Ainda de acordo com a PM, nenhum parente ou amigo da vítima compareceu ao local do crime para reconhecê-lo. O corpo foi levado para Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.



Ainda não há pistas sobre a autoria e motivação da ação criminosa. O caso foi registrado na 128ª Delegacia Policial (128ª DP), como homicídio qualificado por motivo fútil. Ninguém foi preso. Segundo a Polícia Civil, Renato era natural da cidade do Rio de Janeiro e não possuía anotações criminais.