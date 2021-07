As filas na agência dos Correios continuam sem organização e distanciamento - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 10:26

Rio das Ostras - Depois de diversas ações de orientação, a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon de Rio das Ostras lavrou nesta segunda-feira, 28 de junho, mais um auto de infração na agência dos Correios do Município, no Centro.

Os Correios continuam sem cumprir os decretos Municipais e as Leis Estaduais e de Defesa do Consumidor. A equipe do Procon constatou uma série de irregularidades como a falta de aferição de temperatura na entrada da agência, organização da fila que também ultrapassa o tempo de espera permitido e não há entrega de senhas para atendimentos.

Além disso, a agência não estava com todos os caixas de atendimento em pleno funcionamento, conforme é determinado no Decreto Municipal nº 2738/2021, que prevê medidas de contenção da propagação do novo coronavírus.

“O Procon vai continuar cobrando melhorias no atendimento à população. Caso isso não ocorra, vamos encaminhar os processos administrativos com multas para o Ministério Público Federal para adoção de outras medidas cabíveis a fim de penalizar judicialmente os Correios”, explicou o coordenador executivo, Rafael Macabu.