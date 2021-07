Responsáveis legais devem cadastrar a pessoa com TEA em alguma unidade do Cras - Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 16:00

Rio das Ostras - Pessoas que convivem com Transtorno de Espectro Autista (TEA) já podem dar entrada para receber sua carteirinha, oferecida pelo Município de Rio das Ostras. Pais e responsáveis legais devem comparecer a alguma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou nas Unidades de Atendimento mais próximas de sua residência. Os equipamentos de Assistência Social ficam abertos das 8h às 17h.

Esta é uma ação continuada da Secretaria de Assistência Social que tem o objetivo de garantir direitos para aqueles que convivem com este Transtorno. Pessoas com TEA têm direito à prioridade nos atendimentos em instituições públicas e privadas para que não haja espera demorada deste público em filas.

Eles têm a garantia integral, prioridade e pronto atendimento nos acessos aos serviços, em especial nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social. A Carteirinha também dá direito ao uso amplo e gratuito do transporte coletivo urbano dentro do território municipal, desde que devidamente apresentada ao motorista.

Os responsáveis devem apresentar o original e cópia do laudo médico referência ao Transtorno de Espectro Autista; original e uma cópia de um documento de identidade com foto da pessoa que convive com o TEA (caso não tenha RG apresentar original e cópia da Certidão de Nascimento); Original e cópia do Documento de Identidade do responsável ou do representante legal; cópia do comprovante de residência no nome da pessoa com TEA ou do responsável legal; duas fotos 3x4 da pessoa com TEA.

CRAS – Rio das Ostras possui quatro Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e duas Unidades de Atendimentos Sociais.

No Âncora (Cras Norte), a unidade fica localizada na rua Peperônia, quadra 82. Em Nova Cidade (Cras Sul), fica instalado no Parque da Cidade, na rua Três Maria, s/nº.

Em Cidade Beira Mar (Cras Sul), fica na rua Serafim Bastos. Em Rocha Leão, o Cras está localizado na rua Isolina Almeida, nº 05. Em Cantangalo, a Unidade de Atendimento Social está na Estrada Califórnia, s/nº.

A Unidade de Atendimento do Mar do Norte fica na avenida Albano Branco s/nº.