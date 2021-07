As obras deverão ser escritas em língua portuguesa, não poderão constituir ou conter plágio de qualquer espécie ou qualquer violação de direitos de propriedade intelectual - Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 09:00

Rio das Ostras - Os autores de obras literárias, culturais, científicas, residentes ou atuantes no Município devem ficar atentos porque terão uma grande oportunidade de ter novos livros publicados. A Fundação Rio das Ostras publicou, na ED 1243 do Jornal Oficial, do dia 2 de Julho, uma chamada pública para iniciar o cadastramento de escritores que poderão ser beneficiados com o Programa Municipal de Fomento e Incentivo à Cultura.

Os interessados poderão fazer a sua inscrição até às 23h59 do dia 30 de Julho de 2021 no link https://bityli.com/MyF6K , disponível no Portal da Fundação Rio das Ostras de Cultura, no endereço https://www.fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br. Dentre os requisitos necessários, os escritores devem preencher a ficha de inscrição, que está disponível no link acima; encaminhar um texto com resumo da obra (mínimo de 1500 e máximo de 3000 caracteres); o arquivo em PDF com a obra completa; e apresentar um portfólio contendo a comprovação de atuação social ou profissional nas áreas artística e cultural no município de Rio das Ostras há, no mínimo, um ano em conformidade com a Lei nº 2.051/2017.As obras deverão ser escritas em língua portuguesa, não poderão constituir ou conter plágio de qualquer espécie ou qualquer violação de direitos de propriedade intelectual, sob pena de eliminação do processo e se enquadrar em uma das categorias disponíveis - Conto; Romance; Poesia; Literatura Juvenil ou Infantil; ou Pesquisa (área artística/cultural de Rio das Ostras).É importante ressaltar que as obras inscritas serão avaliadas por comissões de análise formadas por três pareceristas de reconhecida idoneidade e notório conhecimento na área, especialistas em Literatura e/ou pesquisa, devidamente cadastrados no Edital 001/2021 da Fundação Rio das Ostras de Cultura.As obras inscritas, que obtiverem as melhores pontuações após divulgação da classificação, serão contempladas com a publicação de suas obras pelo Programa Municipal de Fomento e Incentivo à Cultura, até que se atinja o valor máximo disponibilizado para este fomento, que são provenientes da Emenda Impositiva de Fomento à Produção Literária.A chamada pública está disponível na íntegra na Ed 1243 do Jornal Oficial, de 02 de Julho de 2021, no link https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/1343.pdf . Quaisquer esclarecimentos aos interessados e orientações técnicas serão prestados pela Superintendência de Políticas Públicas de Cultura da Fundação Rio das Ostras de Cultura – FROC, de segunda a sexta-feira, das 9 h às 18 h, presencialmente, ou pelo telefone (22) 2764-7676.