De acordo com a PM, a vítima está em estado grave pois foi baleado na cabeça - Divulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 07/07/2021 12:00

Rio das Ostras - Uma tentativa de homicídio apavorou os moradores do bairro Cidade Praiana, nesta terça-feira (6). Identificado como Jhonatan, o homem foi baleado e socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro do Âncora e está em estado grave, pois foi baleado na cabeça. Ninguém foi preso.