Delegacia de Belford Roxo. Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 14:06

Rio - Uma criança autista, de 8 anos, foi libertada nesta terça-feira (18) por policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo), em ação conjunta com o Conselho Tutelar de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ela era mantida em cárcere privado em um canil e sofria diversos tipos de agressões. A mãe e a avó materna do menino eram responsáveis pelas maus-tratos. As duas foram presas em flagrante.



Segundo a Polícia Civil, os agentes receberam denúncias de vizinhos informando que a criança era mantida em cárcere privado. A equipe da 54ª DP (Belford Roxo) e o Conselho Tutelar da região montaram uma ação para resgatar o menino.

De acordo com o relatos dos agentes, no local, a vítima foi encontrada trancada em um canil, com diversos ferimentos no corpo, desidratada e desnutrida. A criança foi encaminhada a tratamento multidisciplinar e está internada devido ao seu estado de saúde debilitado.



As duas mulheres foram encaminhadas ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça.