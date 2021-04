SES inicia vacinação de pessoas com autismo, paralisia cerebral e síndrome de Down Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 10:22

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) instalou um posto de vacinação especial contra a covid-19 no Estádio de Atletismo Célio de Barros, no Maracanã, para atender exclusivamente pessoas com mais de 18 anos que tenham autismo, paralisia cerebral e síndrome de Down. Em formato drive-thru, o serviço começa a funcionar, nesta quarta-feira (28), direcionado a residentes da capital. Haverá também um posto de acolhimento, com atendimento multiprofissional. O objetivo é imunizar esses pacientes vulneráveis, muitas vezes, com dificuldade de usar máscara ou seguir protocolos de etiqueta respiratória. A ação será levada para outras regiões do estado.

O drive-thru do Maracanã vai vacinar até 200 pessoas por dia, mediante agendamento prévio, que deve ser feito, a partir do dia 27, pelo aplicativo gratuito "Vacina Covid RJ", que estará disponível nos próximos dias nas lojas da Apple e do Google, ou pelo formulário disponível no site Vacinação Covid-19. Com data e hora marcadas, o paciente receberá a primeira dose e terá a segunda dose agendada automaticamente após a vacinação. A data será informada por mensagem SMS no celular cadastrado.

"A vacinação desse público será iniciada na capital, como projeto-piloto, e poderá estar disponível a todas as regiões do estado. A SES montou um ambiente virtual para agendamento e uma logística para vacinação voltada às necessidades do grupo, respeitando suas especificidades, com conforto e segurança, contando ainda com um posto de acolhimento", diz o secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves.

O posto exclusivo de vacinação vai funcionar de segunda a sexta, das 9h às 16h. As pessoas que estiverem agendadas devem comparecer no dia e hora determinados, apresentando documento de identidade.

"A Secretaria de Saúde comunicou o município do Rio sobre esta iniciativa, agradecendo ao secretário municipal de saúde, Daniel Soranz pelo apoio", completa o secretário Carlos Alberto Chaves.

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde enviou ofício aos demais municípios orientando que façam o levantamento da população que se enquadra nesse perfil.