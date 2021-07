Serão definidas as prioridades, ações a serem executadas e etapas de implantação - Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 10:00

Rio das Ostras - Planejamento é a palavra-chave para a retomada da atividade turística depois da pandemia. Em Rio das Ostras, a Prefeitura e a sociedade civil organizada voltada para o Turismo estarão unidas em oficinas oferecidas pelo Sebrae RJ para elaborar um novo Plano Estratégico do Turismo.

Serão cinco Oficinas de Cocriação com o objetivo de construir um planejamento estratégico participativo, envolvendo todos os segmentos ligados à atividade turística do Município, onde serão definidas as prioridades, ações a serem executadas e etapas de implantação.

Além das equipes técnicas das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Gestão Pública e Fundação de Cultura, participarão representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicato Patronal do Comércio Varejista (Sindicomércio), Associação Comercial e Industrial de Rio das Ostras (Aciro), Núcleo Gourmet, Associação de Pousadas e Hotéis (Aphoro), Senac e Rio das Ostras Convention & Visitors Bureau.

“Uma das coisas que aprendemos com a pandemia é o senso de união e cooperação. Para que tenhamos sucesso na retomada da atividade turística em Rio das Ostras vamos trabalhar todos juntos, Prefeitura e iniciativa privada. A adesão foi ótima e tenho certeza que teremos resultados muito positivos”, disse Aurora Siqueira, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras.