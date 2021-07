Os cadastrados com veículo motorizado, trailer ou food truck devem ter o CRLV atualizado - Divulgação

Os cadastrados com veículo motorizado, trailer ou food truck devem ter o CRLV atualizadoDivulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 11:00

Rio das Ostras - O recadastramento de ambulantes do Programa Renda Alternativa de Rio das Ostras começou nesta quinta-feira, dia 1º, e prossegue até 30 de julho. Quem participa do Programa deve se dirigir, durante esse prazo, à sede da Coordenadoria Geral de Fiscalização e Postura (Comfis), na Avenida Roberto Silveira, s/nº – Costazul, das 8h às 17h.

É exigida a apresentação dos seguintes documentos: carteira de identidade ou habilitação, crachá utilizado no exercício da atividade e comprovante de residência. Quem comercializa produtos alimentícios também precisa levar atestado de saúde atualizado e certificado de desinsetização do meio auxiliar. Os cadastrados com veículo motorizado, trailer ou food truck devem ter o CRLV atualizado

