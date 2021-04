Ambulantes agridem agentes de segurança do MetrôRio Divulgação/MetrôRio

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 13:31

Rio - Três agentes de segurança do MetrôRio foram agredidos, na madrugada desta terça-feira (13), por grupos de ambulantes. Os agressores realizaram ataques quase que simultaneamente nas estações de Coelho Neto e Irajá, da linha 2.

Funcionários do MetrôRio são agredidos por ambulantes nas estações de Coelho Neto e Irajá.



Crédito: Divulgação/MetrôRio#ODia pic.twitter.com/35OAyVlSt1 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 13, 2021

Publicidade

A primeira ação aconteceu por volta da meia-noite em Coelho Neto. Três homens abordaram o funcionário quando ele fechava a estação. O agente foi agredido com socos e pontapés e ficou com o rosto totalmente lesionado. Em razão da gravidade das agressões, ele permanece internado em um hospital particular da Zona Norte e passará por uma cirurgia na face ainda nesta terça-feira.

Aproximadamente dez minutos depois, mais oito agressores, com paus e tacos de beisebol, atacaram mais dois funcionários, na área externa da estação de Irajá. Um agente, ferido, conseguiu fugir, mas o outro continuou sendo agredido, mesmo após ficar desacordado. Os agressores levaram deles uma bicicleta e uma bolsa com pertences pessoais.

Publicidade

Os funcionários reconheceram todos os agressores como ambulantes que atuam diariamente nos trens do metrô com a venda de mercadoria ilegal.

O caso foi registrado na 27ªDP (Vicente de Carvalho).

Publicidade

Em nota, o MetrôRio esclareceu que a venda de produtos dentro das composições é proibida, conforme determinam a Lei Federal nº 6.149/74, Decreto nº 2.522/79 e a Resolução nº 1.264/2017, da Secretaria de Estado de Transportes (Setrans). "Para cumprimento do que determina a Lei, os agentes de segurança são orientados a retirar os ambulantes do sistema metroviário, de forma pacífica, com o objetivo de manter a ordem no sistema e a qualidade do serviço prestado aos clientes".