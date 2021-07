Por O Dia

Publicado 09/07/2021 06:00

Rio das Ostras - Foram publicadas no Jornal Oficial de Rio das Ostras nº 1341, de 25 de junho, das páginas 33 a 35, as Chamadas Públicas para 480 espaços de comercialização nas feiras livres de Cidade Praiana, Beco dos Advogados, no Centro, e no Praia Âncora. As informações estão disponíveis no link https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/1341.pdf

Os interessados têm até está sexta, 9 de julho, para providenciar a documentação e dar entrada no pedido no Protocolo Geral da Prefeitura de Rio das Ostras, localizado na Rua Campo do Albacora nº 75, Loteamento Atlântica, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.



Para dar entrada no pedido de espaço nas feiras, os interessados deverão comparecer munidos dos originais e cópias dos seguintes documentos e também apresentar a documentação de um suplente:



• Carteira de Identidade ou Habilitação;



• CPF;



• Comprovante de residência atualizado;



• Preencher formulário informando o tipo de mercadoria que trabalha, a quantidade de barracas desejada e a indicação da feira;



• Atestado médico para manipulação de alimentos;



• Apresentação do documento do veículo, quando necessário, bem como laudo de vistoria da Vigilância Sanitária.



As Chamadas Públicas irão regularizar a situação dos feirantes que já participam das três feiras e dará oportunidade para novos expositores. Todos devem levar a documentação e dar entrada nos pedidos.



As feiras livres com Chamadas Públicas abertas têm características diferentes. As que acontecem em Cidade Praiana e Âncora têm espaços para comercialização de hortifrutigranjeiros, artes, artesanato, artes plásticas, produtos alimentares artesanais, gastronomia, Economia solidária, roupas, calçados, acessórios, produtos para pets, de informática, peixes artesanais, acessórios para celular e antiguidades. Já a feira do Beco dos Advogados, no Centro, só comercializa hortifrutigranjeiros.