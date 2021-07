Todos os mercados estavam cumprindo os Decretos Municipais - Divulgação

Publicado 13/07/2021 13:20 | Atualizado 13/07/2021 14:25

Rio das Ostras - A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Rio das Ostras não para de trabalhar para garantir a qualidade nos serviços prestados para a população e assegurar que os protocolos contra a Covid-19 estejam sendo respeitados nos estabelecimentos. No último sábado, dia 10, os servidores fiscalizaram os principais mercados do Município.

Na oportunidade verificaram se estavam disponibilizando álcool para os clientes e a temperatura estava sendo aferida. Na ação, foi observado se todos os caixas estavam ocupados por funcionários para que não houvesse aglomerações em filas de pagamento das compras.

Além dos mercados, o Procon percorreu diversos pontos comerciais com maior movimento no Centro da Cidade. Nenhum estabelecimento estava fora dos protocolos exigidos pelos Decretos Municipais.

Todo cidadão pode contribuir com a fiscalização fazendo denúncias pelo telefone (22) 2771-6581 e pelo e-mail [email protected] O Procon funciona de segunda a sexta, de 8h às 17h, numa sala instalada no Centro de Cidadania, na rua das Casuarinas, nº 598, no Âncora.

“Nossas equipes estão trabalhando ao máximo para garantir o nosso bem maior que é a proteção dos consumidores riostrenses”, relatou Dr. Rafael Macabu, coordenador executivo do Procon de Rio das Ostras.