Por Bertha Muniz

Publicado 09/07/2021 21:21 | Atualizado 09/07/2021 21:22

RIO DAS OSTRAS - Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) com um carro clonado e uma pistola, na noite desta sexta-feira (9), Rio das Ostras, na Região dos Lagos. A ação foi deflagrada durante um deslocamento de militares pelo bairro Palmital.



Agentes se depararam com um veículo Toyota Hilux com os faróis acesos e portas abertas na Rua Capitão Silveira. De acordo com a PM, os militares efetuaram o cerco e detiveram o condutor do veículo. Após consulta ao documento do carro, foi constatado que ele havia sido clonado.



No interior do automóvel foram apreendidos: R$ 800,00 em espécie, uma pistola calibre 9mm com um carregador contendo 15 munições, além de um aparelho celular. O homem foi levado para a 128ª Delegacia Policial (128ª DP), onde o caso foi registrado. Segundo PM, ele não possuía antecedentes criminais. O material arrecadado foi apresentado à Polícia Civil.