Vítima foi identificada como Joacy Duarte Brito Junior, de 31 anos Foto: PCERJ.

Por Bertha Muniz

Publicado 10/07/2021 12:41

RIO DAS OSTRAS - Um homem foi morto a tiros, no fim da tarde desta sexta-feira (9), em Cantagalo, na zona rural de Rio das Ostras, na Região dos Lagos. O crime ocorreu na Estrada Califórnia, onde horas antes, outro homem foi assassinado a facadas. Segundo a Polícia Militar (PM), equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), foram acionadas para verificar um homicídio e já encontraram a vítima, identificada como Joacy Duarte Brito Junior, de 31 anos, já sem vida.



O local foi periciado e o corpo levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. Junto ao corpo de Joacy foi encontrada uma faca, que pode ter sido utilizada no assassinato de Renato Viana, de 54 anos, morto com mais de dez facadas no peito no mesmo local. O caso foi registrado na 128ª Delegacia Policial (128ª DP). Ninguém foi preso.

Joacy era natural de Macaé e possuía antecedentes criminais. Ao todo três pessoas foram mortas em Rio das Ostras somente nesta sexta. O terceiro caso aconteceu em Rocha Leão, também na zona rural do município. o corpo do jovem identificado como Carlos Daniel Santos Silva, de 19 anos, foi encontrado com mais de 15 tiros. A Polícia Civil não descarta a possibilidade de dois dos homicídios terem ligação.