Procon de Rio das Ostras fiscaliza lojas que comercializam máquinas industriaisDivulgação

Publicado 16/07/2021 18:27

Rio das Ostras - As equipes da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) continuam vistoriando estabelecimentos em Rio das Ostras para fiscalizar se estão cumprindo com os protocolos sanitários contra a Covid-19. Esta semana percorreram estabelecimentos que comercializam máquinas industriais.

Durante a operação foram verificados se nos locais havia fixação dos preços, do cartaz do Procon e a disponibilidade do livro com o Código da Defesa do Consumidor (CDC). Na oportunidade também observaram se havia a aferição de temperatura dos clientes, a disponibilidade álcool em gel e a utilização de máscaras por funcionários e clientes e o distanciamento social.

“Com esta fiscalização e de todos os outros segmentos, o Procon não permite que a população sofra abusos na hora do atendimentos nos estabelecimentos comerciais do Município”, relatou Dr. Rafael Macabu, coordenador do Procon.