Na próxima semana, serão imunizados o munícipes de 42 e 41 anos sem comorbidades, cuidadores com 18 anos ou mais de pessoas com deficiência intelectual e idosos de 63 e 62 anos - Divulgação/Celso Ávila

Publicado 16/07/2021 18:36 | Atualizado 16/07/2021 18:42

Rio das Ostras - A Secretaria Municipal de Saúde de Rio das Ostras continua trabalhando para garantir que a vacina contra a Covid-19 chegue o mais rápido possível e de forma responsável nos braços de todos os riostrenses. Na próxima semana, de 19 a 23 de julho, serão imunizados com a 1ª dose a população em geral de 42 e 41 anos (SEM comorbidades) e os cuidadores com 18 anos ou mais de pessoas com deficiência intelectual. Os idosos de 63 e 62 anos serão vacinados com a 2ª dose da vacina Astrazeneca.



A população em geral de 42 e 41 anos, SEM COMORBIDADE, receberá a 1ª dose do imunizante contra o Coronavírus, na próxima segunda e quarta-feira, respectivamente, dias 19 e 21.

Na terça-feira, dia 20, os cuidadores com 18 anos ou mais de pessoas com deficiência intelectual também receberão a vacina.



Já na quinta e sexta-feira, 22 e 23 de julho, idosos de 63 e 62 anos, respectivamente, serão imunizados com a 2ª dose da vacina Astrazeneca.



Os munícipes que receberão a 2ª dose, devem apresentar o Cartão de Vacina para comprovar que tomaram a primeira dose em Rio das Ostras.

A vacinação acontece em cinco polos da Cidade: Colégio Municipal Profª América Abdalla, em Nova Esperança; Escola Municipal Francisco de Assis Rangel Medeiros, no Parque Zabulão, Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, em Jardim Mariléa; Escola Municipal Rio das Ostras, em Cidade Praiana e Escola Municipal Padre José Dilson Dória, no Âncora, das 9h às 16h.





VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 – 1ª DOSE



19/07 – Segunda-feira



Horário: 9h às 16h



Público-Alvo: Munícipes SEM comorbidades de 42 anos



Locais: Colégio Municipal Profª América Abdalla, em Nova Esperança; Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, em Jardim Mariléa; Escola Municipal Rio das Ostras, em Cidade Praiana e Escola Municipal Padre José Dilson Dória, no Âncora.



20/07 – Terça-feira



Horário: 9h às 16h



Público-Alvo: Cuidadores com 18 anos ou mais de pessoas com deficiência intelectual



Locais: Colégio Municipal Profª América Abdalla, em Nova Esperança; Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, em Jardim Mariléa; Escola Municipal Rio das Ostras, em Cidade Praiana e Escola Municipal Padre José Dilson Dória, no Âncora.



21/07 – Quarta-feira



Horário: 9h às 16h



Público-Alvo: Munícipes SEM comorbidades de 41 anos



Locais: Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, no Parque Zabulão; Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, em Jardim Mariléa; Escola Municipal Rio das Ostras, em Cidade Praiana e Escola Municipal Padre José Dilson Dória, no Âncora.



VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - 2ª DOSE (ASTRAZENECA)



22/07 – Quinta-feira



Horário: 9h às 16h



Público-Alvo: Idosos de 63 anos



Locais: Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, no Parque Zabulão; Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, em Jardim Mariléa; Escola Municipal Rio das Ostras, em Cidade Praiana e Escola Municipal Padre José Dilson Dória, no Âncora.



23/07- Sexta-feira



Horário: 9h às 16h



Público-Alvo: Idosos de 62 anos



Locais: Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, no Parque Zabulão; Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, em Jardim Mariléa; Escola Municipal Rio das Ostras, em Cidade Praiana e Escola Municipal Padre José Dilson Dória, no Âncora.



LOCAIS DE VACINAÇÃO:



· Escola Municipal Padre José Dilson Dória- Rua das Camélias, nº 1015 - Âncora



· Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros – Rua Nova Friburgo, s/nº – Jardim Mariléa



· Colégio Municipal Profª América Abdalla – Rua Carlos Viana, s/nº – Nova Esperança



· Escola Municipal Rio das Ostras – Rua Santa Catarina, s/nº – Cidade Praiana



. Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel- Rua Bangu, nº1615- Parque Zabulão



DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CUIDADORES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL - Para a vacinação dos cuidadores de deficientes intelectuais serão exigidos os seguintes documentos:



Os genitores de pessoas com deficiência deverão apresentar certidão de nascimento do filho com laudo médico, devidamente carimbado e assinado pelo médico assistente;



Os tutores deverão apresentar decisão de concessão de tutela ou sentença com laudo médico, devidamente carimbado e assinado pelo médico assistente;



Os Cuidadores, Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros deverão apresentar relatório médico informando que cuidam diretamente da pessoa com deficiência ou declaração da família do paciente com laudo médico do diagnóstico.



DOCUMENTAÇÃO – Para receber a vacina é necessário apresentar o Cartão do SUS ou CPF, documento com foto e comprovante de residência em Rio das Ostras.