Gabriel Jesus e Raiane LimaMontagem / iG

Publicado 15/07/2021 00:28

Rio – Os boatos em torno do romance de Gabriel Jesus com uma influenciadora digital foram confirmados. A pernambucana Raiane Lima veio a público nesta quarta-feira (14), através de suas redes sociais, confirmar o relacionamento com o atacante do Manchester City.

Na publicação, Raiane afirma que não estava namorando quando iniciou seu relacionamento com Gabriel. “Hoje estamos em um relacionamento, sim, mas que só diz respeito a nós. Somos solteiros, livres e qualquer coisa fora disso é fofoca e crueldade”. Ao que tudo indica, a influencer tenta desmentir os boatos de que estaria envolvida com o Deputado Estadual Rodrigo Noaves (PSD – PE).

"Sobre o que vem sendo falado do Rodrigo, não tenho contato com ele, e sua vida está sendo exposta de maneira absolutamente injusta, com inverdades, assim como a minha”, esclareceu Raiane.