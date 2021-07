Bombeiros trabalham em incêndio no RS - Reprodução / Internet

Publicado 14/07/2021 23:39

Porto Alegre – Um enorme incêndio atingiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP/RS), na noite desta quarta-feira (14). O canal oficial da SSP comunicou por suas redes sociais que o prédio foi totalmente evacuado, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as primeiras informações, o incêndio começou no quarto andar do prédio e se alastrou por toda a estrutura. Pelas redes sociais, internautas gaúchos compartilharam imagens da conflagração.

A SSP informa a ocorrência de um incêndio no prédio sede da secretaria. O Corpo de Bombeiros Militar já foi acionado e trabalha para conter as chamas. A informação preliminar, até o momento, é de que o prédio foi completamente evacuado. — Segurança Pública/RS (@SSP_RS) July 15, 2021

Incêndio no prédio da Secretaria de Segurança Pública, em Porto Alegre, ao lado da rodoviária. Fogo começou pelo 4° andar, onde fica a Susepe. pic.twitter.com/j9wTvjDdRQ — Tafael Medeiros (@TafaelMedeiros) July 15, 2021