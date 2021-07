Raiane Lima e Gabriel Jesus - Reprodução/Montagem

Publicado 14/07/2021 20:07 | Atualizado 14/07/2021 20:12

Post de Raiane Lima Reprodução Raiane Lima usou as redes sociais não só para confirmar o namoro com o atacante da seleção brasileira, Gabriel Jesus, como rebater as acusações que teve um relacionamento anterior com um homem casado. "Estamos em um relacionamento, sim, mas que só diz respeito a nós. Somos solteiros, livres e qualquer coisa fora disso é fofoca e crueldade. Não estava namorando ninguém quando conheci o Gabriel e sobre pque vem sendo falado de Rodrigo, não tenho contato com ele e sua vida está sendo exposta de maneira absolutamente injusta, com inverdades, assim como a minha”, escreveu a influenciadora pernambucana.

Rodrigo, quem ela se refere é Rodrigo Novaes, o secretário de turismo do estado e deputado estadual licenciado pelo PSD de Pernambuco. Em um vídeo que circula na internet, os dois aparecem juntos na Festa de Setembro, celebração na cidade de Serra Talhada, distante quatro horas de carro da capital pernambucana, Recife, em 2019. Na época, o deputado ainda estava casado com a médica Marina Cantarelli.

Gabriel e Raiane estão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, na mansão do jogador do Manchester City no mesmo condomínio, onde Neymar também tem uma propriedade, o Portobello Resort & Safári.