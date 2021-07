Ana Paula Evangelista estampa páginas de revista internacional - Dreamy Magazine / Vinicius Pozzati

Publicado 14/07/2021 16:48

O fotógrafo Vinicius Pozzatti, que vive em Londres, foi contratado pela revista americana Dreamy Magazine, surgindo então o convite para que Ana Paula Evangelista, modelo e musa do carnaval carioca pela Unidos da Tijuca, fosse uns dos destaques da publicação americana.

A edição exalta os incríveis talentos de fotógrafos, modelos, cabeleireiros, maquiadores, estilistas e outros profissionais que criam imagens deslumbrantes. "Fui pega de surpresa pois era um trabalho que já estava pronto e a revista se interessou pelas minhas fotos e pela minha história no Carnaval. Fiquei feliz com essa oportunidade de estampar as páginas de uma revista tão conhecida nos EUA e ainda ganhar um contrato inesperado em plena pandemia, onde os trabalhos diminuíram devido às restrições" disse a modelo, que mora na Europa há alguns anos.