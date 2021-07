Luciane Hoepers - Rafael Antônio Fotografia

Publicado 14/07/2021 16:41

Lembra dela? Luciane Hoepers protagonizou algumas capas de revistas e se destacava com o seu corpo sarado. A modelo e influencer leva uma vida totalmente diferente agora e confessa que nunca foi tão feliz. Luh, que é formada em Administração de Empresas, trabalha há 4 anos como gestora em uma empresa de São Paulo e também é operadora na Bolsa de Valores.



Ela confessa que, apesar de trabalhar bastante, sempre dá um jeito de encaixar cuidados com o corpo e a beleza em sua rotina. "Treino com personal três vezes na semana antes do trabalho, às 7 da manhã. Tenho acompanhamento de nutricionista o ano inteiro e cuidados com a estética nas horas que consigo encaixar em meio à minha rotina de trabalho. Ainda faço aulas de inglês à noite e tiro um tempinho para assistir minha série favorita e meditar antes de dormir", conta a modelo.

Aos 41 anos, ela sente alterações no corpo por conta da idade, mas não se queixa. "A idade diminui a velocidade de nosso metabolismo, assim como altera nossos hormônios. Mas temos a tecnologia a nosso favor, que ajuda em retardar o envelhecimento", afirma a beldade.





Por falar em idade, Luh confirma que a vida começa realmente aos 40 anos. "Melhor fase da minha vida! Me sinto mais bonita, independente, realizada profissionalmente e financeiramente e com fome de viver", conclui.