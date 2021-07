Jojo Todynho e Rita Maria de Jesus Menezes - Reprodução

Publicado 14/07/2021 05:00

Esta coluna descobriu que o exame de Covid-19 da avó de Jojo Todynho, Rita Maria de Jesus Menezes, deu falso negativo quando ela deu entrada em um hospital particular, em Bangu, Zona Oeste do Rio, onde ficou internada em observação no início deste mês, após apresentar alguns sintomas da doença.

Aos 77 anos, dona Rita teve falta de olfato, coriza, tosse seca e cansaço. Após novo exame que constatou a doença, ela permaneceu internada para se tratar na unidade, onde chegou a fazer uso de oxigenação artificial, mas já teve alta e passa bem. Procurada, a assessoria de Jojo confirma a informação.