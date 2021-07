Pratinha - Reprodução

PratinhaReprodução

Publicado 14/07/2021 05:00

Depois de Grande Otelo Filho, de 65 anos, herdeiro do inesquecível Grande Otelo, conseguir retomar a carreira artística após vencer a luta contra o vício em drogas, agora é a vez do irmão dele embarcar na mesma empreitada. José Prata conseguiu uma vaga no elenco de 'Gênesis'. Enquanto Otello Filho dará vida a um sacerdote curandeiro que irá servir ao José do Egito, personagem de Juliano Laham, Pratinha também será do núcleo de sacerdote da trama bíblica da RecordTV, porém seu personagem será de menor destaque.