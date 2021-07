Procon encaminha denúncia ao MPF contra os Correios de Rio das Ostras - Divulgação

Procon encaminha denúncia ao MPF contra os Correios de Rio das Ostras

Publicado 20/07/2021 17:04

Rio das Ostras - Depois de inúmeras ações de orientação, fiscalização e autos de constatação e de infração pelo não cumprimento dos Decretos Municipais e Leis Estaduais, a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon de Rio das Ostras encaminhou ao Ministério Público Federal (MPF), na última sexta-feira, 16 de julho, um ofício comunicando as falhas na prestação de serviço da agência dos Correios de Rio das Ostras.

Desde o início da pandemia, o Procon vem trabalhando na fiscalização do cumprimento da legislação municipal ao que se refere às medidas de prevenção à propagação do coronavírus. A agência dos Correios local passou por diversas fiscalizações e recebeu vários autos de infração e multas.

A denúncia encaminhada ao MPF pede apuração das condutas praticadas pelos Correios no Município e a instituição poderá sofrer sanções nas esferas Administrativa, Cível ou até mesmo Criminal.

“Esta denúncia é a continuidade do trabalho do Procon. Precisamos dar uma resposta à população quando o fornecedor não melhora o atendimento ao consumidor”, disse o coordenador executivo do Procon, Dr. Rafael Macabu.