As oficinas são realizadas em espaço aberto na casa de Cultura e com limitação de alunos - Divulgação

Publicado 20/07/2021 16:32 | Atualizado 20/07/2021 16:36

Rio das Ostras - O artesanato chega com tudo nas oficinas presenciais da Fundação Rio das Ostras de Cultura que serão ministradas à população na Casa de Cultura, no Centro; e no Empório da Estação, em Rocha Leão, na semana de 26 a 30 de julho. Para não perderem a oportunidade, os interessados devem fazer logo a inscrição, de forma gratuita, porque as vagas são limitadas por conta da pandemia.

Para as oficinas na Casa de Cultura, realizadas sempre no horário de 10h às 12h, as inscrições são pelo telefone (22) 2764-1768. Na segunda, dia 26, o tema será “Cachecol de Tricô”, com a artesão Rosa Helena. É recomendado que o aluno leve dois novelos de lã e uma agulha para tricô nº 5 ou 6. Já na terça, dia 27, a professora Elza Lopes Coimbra vai dar uma aula para quem quer aprender a confeccionar sousplat em crochê. O aluno dessa oficina deve levar sua própria tesoura.

Os interessados em aprender a trabalhar com madeira, não devem perder a oficina de quarta, dia 28, que terá o tema “Entalhe em Madeira”, com o professor Gilberto Conde da Silva. Nessa oficina serão aceitos apenas dois alunos. No entanto, haverá a mesma oficina a tarde, das 14h às 16h, com mais duas vagas.

A artesã Jandira Moraes vai ministrar a oficina “Patchwork Bloco Nine Patch” na quinta, dia 29, e a professora pede que o aluno leve 0,5m de dois tecidos, tesoura, lápis, alfinete, régua, cortador circular, linha, fita métrica e placa de corte.

Fechando a semana, Rosa Helena vai voltar a Casa de Cultura para realizar a aula de gorro de tricô, onde o participante deve levar u novelo de sua preferência e agulha de acordo.

ROCHA LEÃO – As oficinas em Rocha Leão começam na terça, dia 27, e as inscrições devem ser feitas no próprio Empório da Estação. Todas as aulas serão a tarde, das 14h às 17h30. Abrindo a semana, a artesã Adriana Rodrigues, do “Ateliê da Dri”, vai realizar a oficina de crochê II. Na quarta, dia 28, os interessados vão poder aprender a montagem de nécessaire e a fazer bordado em ponto de cruz com a professora Fernanda Silva, da “Coisinhas da Nanda”.

O tema da oficina da artesã Aparecida Cortês, da “Cida Ateliê”, na quinta, dia 29, será “Fantoche em Feltro II”. Fechando a semana, na sexta, dia 30, Etelma Moura, da “Etelma Arteira”, vai ensinar como fazer porta alicate e porta tesoura. Essa última oficina termina um pouco mais cedo, às 17h.