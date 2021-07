Vítima foi identificada como João Vitor Souza Hipólito, de 20 anos. - Foto: Divulgação/PCERJ.

RIO DAS OSTRAS - Um jovem de 20 anos foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira (16), no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Segundo a Polícia Militar (PM), uma guarnição foi acionada através do 190 para verificar um homicídio na Avenida Beira Canal. Quando chegaram ao local, os agentes encontraram a vítima, identificada como João Vitor Souza Hipólito, já sem vida.



Ainda de acordo com a PM, testemunhas informaram que homens em um veículo modelo Voyage de cor prata teriam efetuado os disparos contra o jovem e fugido em seguida. A perícia foi acionada e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. A ocorrência foi registrada na 128ª Delegacia Policial (128ª DP).

Ainda não há pistas sobre a motivação do crime. Conforme a Polícia Civil, João Vitor era natural de Macaé a não possuía anotações criminais. A polícia também informou que o rapaz morto era amigo de outro jovem assassinado no mesmo dia, no distrito de Barra de São João, em Casimiro de Abreu.



João Victor Meira Brito, de 21 anos, foi executado com a tiros, dentro da sua casa, no bairro Santa Irene, horas antes do amigo. Ele também era natural de Macaé. A Civil não descarta a possibilidade de os dois crimes terem ligação. Até o momento, ninguém foi preso.