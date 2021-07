Amanda Klein pede demissão de programa da Jovem Pan - Reprodução/Jovem Pan

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 17:30

Rio - Amanda Klein revelou, nesta quarta-feira (7), que pediu à Jovem Pan para deixar a bancada do "3 em 1", programa em que discutia assuntos de política e economia com Jorge Serrão e Rodrigo Constatino. A jornalista descreveu o ambiente da produção comandada por Paulo Mathias como "tóxico" em publicação em seu Twitter.

"Pedi pra sair do '3 em 1'. Em ambiente tóxico e com ataques pessoais não se faz jornalismo. E eu sou jornalista. Continuo na JP no 'Jornal da Manhã' e em outros programas. Conto com vocês", escreveu a comentarista, que também apresenta o "Opinião no Ar", da RedeTV!. A decisão foi anunciada um dia após Rodrigo Constatino publicar ofensas contra Amanda em suas redes sociais.

“Amanda é muito burra ou muito canalha?”, questionou o comentarista. Rodrigo e Amanda já protagonizaram discussões acaloradas durante o programa por terem posicionamentos políticos diferentes. O escritor chegou a comemorar a saída da agora ex-colega de bancada do "3 em 1".

“Grande dia! Já posso pedir música no Fantástico? É sempre a mesma coisa: desmascaro os esquerdistas disfarçado de jornalista, que vem sem argumentos e só com narrativas fajutas e uma agenda, eles me atacam, depois bancam a vítima e pedem para sair", declarou Constatino.

O comentarista ainda ironizou o futuro da jornalista após deixar o programa. "Tendência é o destino de alguém assim ser na TV Doria, sem audiência, enquanto a audiência do programa '3 em 1' deve aumentar”, finalizou.

Pedi pra sair do “3 em 1”. Em ambiente tóxico e com ataques pessoais não se faz jornalismo. E eu sou jornalista. Continuo na JP no “Jornal da Manhã” e em outros programas. Conto com vcs! — Amanda Klein (@_AmandaKlein) July 7, 2021

