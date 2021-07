Em sua 36ª edição, o ‘Criança Esperança’ reforça sua essência de solidariedade e aborda a educação e a aprendizagem como agentes de mudança e inclusão social. No contexto imposto pela pandemia, em que a evasão escolar tem sido mais um dos desafios enfrentados por crianças, adolescentes e jovens, a campanha traz o conceito “Educação é a nossa esperança”. E direciona os recursos para manter na escola quem mais precisa.

Os primeiros filmes começaram a ser veiculados nesta segunda-feira, nos intervalos da programação e a campanha 2021 conta com várias fases. Participam nomes como os apresentadores Luciano Huck, Fátima Bernardes, Manoel Soares, Tati Machado, o ator Tony Ramos, a médica e vencedora do Big Brother Brasil 20, Thelma Assis, entre outros.

Uma das mais longevas iniciativas sociais do país e responsável por incentivar a cultura de doação, o ‘Criança Esperança’, uma parceria da Globo e da UNESCO, este ano volta a receber doações do público. Os canais para doações estão abertos durante todo o ano – pelo site e, agora, também por Pix. E, a partir do dia 31 de julho, a famosa opção de doar por telefone estará disponível. O Criança Esperança continua com parceiros importantes nesta corrente. OMO é o patrocinador master do projeto. A marca, que compartilha do valor da solidariedade, acredita no poder do coletivo para fazer mais. Através do poder de fazer juntos, a marca irá tornar possível formas inovadoras de doação para o Criança Esperança. Uma das ações previstas é o lançamento de uma edição comemorativa da linha principal da marca ilustrada por uma criança. Parte da renda obtida com a venda dos produtos também será revertida para a causa.

O show do Criança Esperança acontece no dia 23 de agosto, após a novela das nove, e contará com apresentação das cantoras Iza e Ivete Sangalo, da jornalista Maju Coutinho e do apresentador Luciano Huck. Um time de talentos também está escalado para compor os Mesões da Esperança, nos dias 21, 22 e 23 de agosto.