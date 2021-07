Coluna do Venê

Al Nasr chega a acordo com Rodrigo Muniz e encaminha contratação do atacante do Flamengo

Representantes do atacante deram "ok" à oferta do time dos Emirados Árabes; Rubro-Negro se aproxima de venda do jogador

Publicado 02/07/2021 18:24 | Atualizado há 51 minutos